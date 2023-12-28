В Орле центр психологической помощи для досрочно родивших матерей может открыться в феврале
Кабинет появится в перинатальном центре.
Фото: архив "Вести-Орел"
В орловском перинатальном центре откроется кабинет психологической поддержи для матерей, родивших раньше срока. Об этом в прямом эфире ЦУР рассказала попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова.
Сейчас там идет ремонт. Ориентировная дата открытия – первые числа февраля.
"Возможно, туда будут обращаться и не только мамы "торопыжек", – отметила Клычкова.
Добавим, что в Орловской области в пяти женских консультациях отремонтированы и работают кабинеты доабортного консультирования. Это стало возможным благодаря фонду "Материнское счастье". Туда может обратиться любая женщина, которая думает об аборте.