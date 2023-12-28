Главная » Новости



14:30, 28 декабря 2023 года В Орле центр психологической помощи для досрочно родивших матерей может открыться в феврале Кабинет появится в перинатальном центре.



Фото: архив "Вести-Орел"

В орловском перинатальном центре откроется кабинет психологической поддержи для матерей, родивших раньше срока. Об этом в прямом эфире ЦУР рассказала попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова.



Сейчас там идет ремонт. Ориентировная дата открытия – первые числа февраля.

"Возможно, туда будут обращаться и не только мамы "торопыжек", – отметила Клычкова. Добавим, что в Орловской области в пяти женских консультациях отремонтированы и работают кабинеты доабортного консультирования. Это стало возможным благодаря фонду "Материнское счастье". Туда может обратиться любая женщина, которая думает об аборте.





Анастасия Дорохова



