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13:30, 28 декабря 2023 года

Андрей Клычков рассказал о теме своей кандидатской диссертации

Губернатор Орловской области недавно стал кандидатом политических наук.

Фото: архив "Вести-Орел"

Глава Орловской области Андрей Клычков защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук. В интервью для "Вести-Орел" губернатор рассказал, что тема его диссертации связана с работой губернаторов из оппозиции и губернаторов от "Единой России" в условиях формирования органов исполнительной власти.
"По-научному: институционализация взаимодействия парламентских партий в формировании региональных органов исполнительной власти в современной России. Проще говоря, работа оппозиционных и не оппозиционных губернаторов при формировании органов исполнительной власти – какие есть особенности, как сложилась партийная система, какие мы в этом видим практические и теоретические правила", – рассказал губернатор.
По словам главы региона, диссертация была давно готова, но на защиту влияли внешние обстоятельства. Получив ученую степень, Андрей Клычков исполнил желание матери.


Артем Ежаков
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