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14:00, 28 декабря 2023 года Ольга Пилипенко подарила электрогитару юному орловцу Депутат Госдумы поучаствовала в "Елке желаний".







13-летний Саша из Мценска получил в подарок электрогитару от депутата Госдумы РФ Ольги Пилипенко. Она поучаствовала в "Елке желаний".



Мальчик уже пять лет играет на классической гитаре, хорошо учится в музыкальной школе и планирует поступать в музыкальный колледж. Дома дополнительно разучивает современные произведения самостоятельно.



Также Ольга Пилипенко традиционно навестила давних подруг Светлану и Надежду. Затем депутат пообщалась с Эльвирой Селивановой, у которой на СВО погиб муж. Теперь девушка занимается волонтерством – вместе с командой плетет маскировочные сети и собирает гуманитарные грузы.





Анастасия Тычинская



