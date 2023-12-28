Ольга Пилипенко подарила электрогитару юному орловцу
Депутат Госдумы поучаствовала в "Елке желаний".
13-летний Саша из Мценска получил в подарок электрогитару от депутата Госдумы РФ Ольги Пилипенко. Она поучаствовала в "Елке желаний".
Мальчик уже пять лет играет на классической гитаре, хорошо учится в музыкальной школе и планирует поступать в музыкальный колледж. Дома дополнительно разучивает современные произведения самостоятельно.
Также Ольга Пилипенко традиционно навестила давних подруг Светлану и Надежду. Затем депутат пообщалась с Эльвирой Селивановой, у которой на СВО погиб муж. Теперь девушка занимается волонтерством – вместе с командой плетет маскировочные сети и собирает гуманитарные грузы.