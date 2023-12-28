Главная » Новости



13:00, 28 декабря 2023 года В Кромах открылся современный кинозал Жители поселка смогут смотреть фильмы в местном Центре культуры и досуга.



Фото: архив "Вести-Орел"

В кромском Центре культуры и досуга открылся современный кинозал. Об этом сообщает региональный информационный портал. Обновление стало возможным после победы поселка в конкурсе Фонда кино.



На девять миллионов рублей купили цифровой кинопроектор, киноэкран, систему для 3D показа, акустическую систему и новые кресла. Также улучшили звукоизоляцию помещения.



Кинотеатр работает со среды по воскресенье включительно. Дебютной летной в новом зале стала картина "Новогодний шеф".





Артем Ежаков



