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12:00, 28 декабря 2023 года

Аэропорт в Орле будет конкурировать с железной дорогой

О ходе строительства воздушной гавани рассказал губернатор Андрей Клычков.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле продолжается реконструкция аэропорта "Южный". О ходе строительства воздушной гавани в интервью "Вести-Орел" рассказал губернатор Андрей Клычков.
"Мы начинали с поручения премьер-министра сделать просто взлетно-посадочную полосу. Сегодня мы вышли на то, что у нас будет большой аэровокзальный комплекс, рулежные дорожки, возможность принимать лайнеры до 90 мест. Это будет и комфортно, и безопасно, и быстро, и конкурентно с железной дорогой", – заявил глава региона.
Напомним, что по состоянию на конец ноября аэропорт был готов на 45%. На строительство объекта выделили более одного миллиарда рублей, подрядчик на тот момент освоил 505 миллионов. Как отметил руководитель профильного департамента Алексей Субботин, в ходе работ пришлось менять проектно-сметную документацию.

В ходе открытого голосования большинство орловцев высказались за переименование воздушной гавани в "Аэропорт имени И. С. Тургенева".


Артем Ежаков
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