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11:30, 28 декабря 2023 года С 1 января под Орлом начнет работу новый комплекс "Экополис" Благодаря этому в пять раз снизится нагрузка на мусорный полигон в Мценске.



Фото: архив "Вести-Орел"

О запуске нового мусоросортировочного комплекса обращения с отходами журналистам рассказал руководитель регионального Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Латынин. По его словам, "Экополис" получил все необходимые заключения для запуска. Он обеспечит одновременно сортировку и захоронение твердых коммунальных отходов.



На новом комплексе можно перерабатывать до 35% вторсырья. Кроме того, площадки для выгрузки мусора здесь разделены для раздельного приема ТКО и крупногабаритных отходов, что увеличит скорость разгрузки мусоровозов. Также на объекте будут установлены прессы, формирующие кубы с отходами для более экономичного использования мощностей полигона.



Как сообщил Латынин, строительство аналогичных объектов меньшей мощности планируется в Мценской и Ливенской технологических зонах.





Сергей Мерцалов



