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15:00, 28 декабря 2023 года Салатница оливье обойдется орловцам в 500 рублей Стоимость традиционного новогоднего блюда за год изменилась.







Салатница оливье в уходящем году обойдется орловцам в 518 рублей. В 2022-м цена традиционного новогоднего блюда составляла 435 рублей. В расчет брали стоимость цельного продукта. В списке ингредиентов подорожали яйца, подешевел картофель и майонез.



Оливье продолжает пользоваться любовью россиян. В 2016-м году в Екатеринбурге на салат порубили 813 килограммов картофеля, чтобы приготовить оливье весом больше трех тонн. Тогда был установлен мировой рекорд книги Гиннесса



В новогоднюю ночь в стране съедают около 60 тонн салата.





Александра Бахтина



