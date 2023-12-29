На главной елке выставки "Россия" появилась новогодняя игрушка из Орла
Она стала тематической и называется "Литературная столица".
Фото: портал Орловской области
На выставке ВДНХ в Москве установили новогоднюю елку. Одна из ее игрушек посвящена орловскому краю. На красном фоне золотом изображен Тургеневский дуб и литературная Мекка Орловщины - Спасское-Лутовиново.
Как сообщаетпортал Орловской области, свой символ на главной елке ВДНХ представил каждый регион России.
Напомним, что с орловским краем связаны имена 183 писателей. Регионом официально зарегистрирован товарный знак "Орел - Литературная столица России".