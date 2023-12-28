Луганские дети попросили у Андрея Клычкова велосипед, электрогитару и игрушку
Губернатор Орловской области во второй раз поучаствовал в "Елке желаний".
Фото: архив "Вести-Орел"
27 декабря президент России Владимир Путин провел заседание госсовета, посвященное укреплению роли педагога и наставника. Был на встрече и губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Перед этим губернаторы регионов сняли шары с "Елки желаний". Андрей Клычков снял три пожелания детей из ЛНР. Шестилетняя Софья попросила зимнюю игрушку, четырнадцатилетний Александр – электрогитару, двенадцатилетний Назар – велосипед.
Напомним, неделю назад Андрей Клычков уже снимал шары с "Елки желаний". Юные орловцы попросили у губернатора мозаику, аниме-картину и конструктор.