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9:30, 28 декабря 2023 года Луганские дети попросили у Андрея Клычкова велосипед, электрогитару и игрушку Губернатор Орловской области во второй раз поучаствовал в "Елке желаний".



Фото: архив "Вести-Орел"

27 декабря президент России Владимир Путин провел заседание госсовета, посвященное укреплению роли педагога и наставника. Был на встрече и губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Перед этим губернаторы регионов сняли шары с "Елки желаний". Андрей Клычков снял три пожелания детей из ЛНР. Шестилетняя Софья попросила зимнюю игрушку, четырнадцатилетний Александр – электрогитару, двенадцатилетний Назар – велосипед.



Напомним, неделю назад Андрей Клычков уже снимал шары с "Елки желаний". Юные орловцы попросили у губернатора мозаику, аниме-картину и конструктор.





Артем Ежаков



