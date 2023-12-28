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10:30, 28 декабря 2023 года

Орловский сенатор Василий Иконников исполнил мечту 13-летней Арины

Юной жительнице села Кузнецы он подарил горный велосипед.

Фото: Василий Иконников

В канун Нового года тринадцатилетняя Арина из села Кузнецы Орловского округа получила горный велосипед. О таком подарке девочка попросила в своем письме, оставленном на "Елке желаний".

- Вместе с моими помощниками привезли велик Арине домой, где нас встретила приветливая семья - мама Светлана Владимировна, отец Леонид Анатольевич, сестра Варвара, сама Арина и рыжий добродушный кот. Подарки получили все члены семьи, - отметил Василий Иконников в своем телеграм-канале.


Новогодняя мечта Арины сбылась. Девочка подарком очень довольна. Теперь она ждет весну, чтобы с удовольствием покататься по самым красивым местам округи.


Сергей Мерцалов
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