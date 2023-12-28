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9:00, 28 декабря 2023 года В Орле организация молодых инвалидов получила свое помещение Его безвозмездно передала Орловская епархия.
Фото: Евгений Мартынов
Орловская епархия безвозмездно передала помещение площадью в 200 квадратных метров общественной организации молодых инвалидов "Орловские родники". Решение принял митрополит Тихон.
Помещение находится на Щепной площади. Здесь квалифицированные педагоги и инструкторы будут учить подопечных бытовым навыкам и жизни в обществе.
Владыку Тихона отблагодарили собственноручно сделанным подарком.
Молодежная областная общественная организация инвалидов "Орловские родники" с 2015-го года реализует проект "Учимся жить самостоятельно". В нем участвуют инвалиды детства старше 18 лет. Ребят с психофизическими нарушениями учат навыкам самостоятельной жизни, сообщает Орловская митрополия. Артем Ежаков
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