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17:08, 27 декабря 2023 года Сотрудник МЧС из Орла Дмитрий Сорочкин: спасение людей – не героизм, а долг 27 декабря в России отмечается День спасателя.



Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Орловской области

В преддверии Дня спасателя Российской Федерации, который отмечается 27 декабря, в интервью корреспонденту сайта "Вести-Орел" об особенностях работы спасателем рассказал старшина внутренней службы, сотрудник специализированной пожарно-спасательной части, тренер сборной ГУ МЧС России по Орловской области по пожарно-спасательному спорту Дмитрий Сорочкин.





Расскажите, как вы стали спасателем? Сколько лет работаете?



– Я работаю с апреля 2011 года спасателем. Пришел после армии, занимался легкой атлетикой как спортсмен и переманил сюда пожарно-прикладной спорт. Я - КМС по легкой атлетике. Вид спорта очень интересный, потому что здесь сочетается очень многое: здесь нужна скорость спринтера, сила тяжелоатлета и ум шахматиста. Это очень сложный технический вид, потому что помимо рук и ног, нужно работать головой.





Почему ваша пожарно-спасательная часть называется специализированной? Какой отбор проходят кандидаты?



– У нас очень много техники приспособлено к тушению серьезных крупных пожаров. Здесь, в спецчасти, работают самые подготовленные спасатели. Имеется техника для борьбы с химическими, биологическими и радиоактивными заражениями. Если крупный пожар, то едем на помощь, - отметил мой собеседник.



Когда Дмитрий устраивался на работу, у него была хорошая характеристика из армии. Его, как спортсмена, рекомендовали в команду по пожарно-спасательному спорту. Затем обычные процедуры: тесты в части, собеседование, сдача физических нормативов, психологическое тестирование. Изначально орловец устраивался в 5-ую пожарно-спасательную часть, а в 2020 году Дмитрия перевели в специализированное подразделение.



– Так как работа связана с риском, во время психологического теста, специалисты оценивают, как человек поведет себя в стрессовой ситуации, - уточнил спасатель.





Как проходит дежурный день и ночь у спасателя? Сколько выездов обычно? Отправляетесь ли вы в командировки?



– Выезды – все по-разному. Может быть дежурство, когда никаких выездов и город спит спокойно. А во время пожароопасного периода, когда трава горит, можно практически целый день не заезжать в часть. То есть отправляешься с пожара на пожар. Чем меньше возгораний, тем спокойнее нам, соответственно нету нигде беды.





Расскажите про самый тяжелый выезд за все время работы.



– Я работал еще в пятой пожарно-спасательной части. Помню год, 2017, наверное, был. Горел двухэтажный дом на улице Некрасова в районе автовокзала. Там был не столько сложный пожар, огня как такового вообще не было. Но мы очень долго искали очаг, потому что здание было очень сложным. Между деревянными полами постоянно где-то вспыхивали огни и пришлось работать в дыхательных аппаратах и использовать три баллона. Это по 40 минут каждый раз. То есть отработали 40 минут, вышли на свежий воздух, поменяли баллоны, опять зашли. Искать очаг было очень сложно, плюс стояла жара, это было летом, нигде выйти на ветерок нельзя. Заходишь – там выше температура, выходишь, снимаешь аппарат, а легче не становится.



Дмитрий также вспомнил про выезд в Кромской район. Горела база предприятия, пожар по масштабам был серьезный. Напомним, пожар произошел в середине октября 2022 года. Площадь сгоревшего здания составила порядка 600 квадратных метров, а на ликвидацию понадобилось более четырех часов. Тогда на месте работали шесть спецмашин и 21 человек, среди которых была и часть Дмитрия Сорочкина.





Вы являетесь тренером региональной сборной ГУ МЧС по пожарно-спасательному спорту. Расскажите подробнее, что это за спорт такой, как часто проводятся соревнования, сколько человек состоит в команде, и есть ли еще места?



– Пожарно-спасательный спорт включает в себя четыре вида. Первый – подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. Мы стартуем вместе со спортивной лестницей, она весит 8.5 кг. Боевая – более 10 кг, ее мы используем при тушении пожаров и спасении людей, когда нам нужно забраться на балкон. Мы начинаем с лестницы, подвешиваем ее на башню, затем на каждое окно мы ее перебрасываем выше и поднимаемся, - отмечает Дмитрий Сорочкин.



Второй – 100-метровая полоса спасателей. Здесь старт как в спринте по легкой атлетике, спортивный ствол за поясом. Через 23 метра – двухметровый забор, после преодолевания спортсмены хватают два пожарных рукава весом 5 кг и направляются к "буму" - бревну шириной 10 сантиметров, пять метров в длину и находящееся на высоте 1,2 метра. Потом рукава соединяются между собой, подсоединяются к разветвлению, соединятся со стволом и финиш. Другими словами, на этом этапе имитируется прокладывание рукавной линии для тушения пожара и подача огнетушащих средств как при боевом развертывании.



– Третий и четвертый виды – командные. Один – это эстафета 4 х 100, каждый с препятствиями.. Первый этап – преодолевание домика – с лестницы уже палка тоже по весу 8,5 кг. Стартуем с лестницей, подставляем к домику, пробегаем по крыше, домик двухметровый. Второй этап – самый скоростной: передаем эстафету участнику, который преодолевает двухметровый забор. Третий этап самый технический: участник, как в 100-метровке, прокладывает рукавную линию, соединяет ствол, потом отсоединяет и передает четвертому. Четвертый участник хватает огнетушитель и тушит горячую смесь, там реальный огонь, получается очень эффектно, - делится спасатель.



Также на соревнованиях приходится выполнять прокладывание магистральной и двух рабочих линий и поражать мишени струей воды. А еще есть упражнения, где важность соединения некоторых элементов трудно переоценить. Даже если показать результат мастера спорта по бегу, но не соединить элементы, судьи поставят 0 баллов.



– Стараемся набирать бегущих людей, потому что команда взрослая, а с 19 лет скоростные качества развивать сложно. Желательно, чтобы они уже были, а мы больше обучаем технически, помимо подготовки скоростной, силовой и еще технической, - подчеркнул мой собеседник.



Дмитрий Сорочкин признался, что в он в команде самый старший. Тренеру 35 лет, а самому молодому кандидату в мастера спорта по пожарно-спасательному спорту 21 год.



– На данный момент у нас в команде девять человек – семь мужчин и две женщины. По поводу отбора: большинство участников команды из легкой атлетики, потому что в первую очередь нужна скорость, потому что все упражнения и элементы выполняются на скорость, - отметил Дмитрий.





Какие успехи у команды?



– Команда молодая, я тренером работаю только второй год, звезд с неба не хватаю. Трудимся. Лучшие – четвертые места в командных видах, боевом развертывании и пожарной эстафете. В личных видах все сложнее. Практически вся команда с разрядами. Есть результаты, они растут каждый год, есть мотивация от министерства, поскольку за спортивные разряды именно в прикладном виде доплата. В команде у ребят есть желание и мотивация.





Как отвлекаетесь от работы? Как относятся ваши родные и близкие к работе?



– Вообще этот спорт для меня как хобби. Помогают отвлекаться дети. У меня двое дочерей и очень много свободного времени провожу с ними. А родные уже привыкли, естественно, переживают. Может несколько месяцев никаких серьезных пожаров не быть, а потом один и очень серьезный, где всегда есть риски здоровью и жизни.





Что для вас работа и что вы цените в ней больше всего?



– Спасение людей – это первоочередная задача. Не назвал бы это героизмом. Для нас это работа, долг. Эти знания и подготовка, которые мы получаем здесь, несут определенную ответственность. Если ты можешь помочь, то нельзя остаться в стороне. При поступлении на работу, ты начинаешь быстро взрослеть, и никакого ребячества уже не может быть.



Спасатель добавил, что от слаженности работы коллектива зависит очень многое. Сейчас, в первой смене, или, как говорят, карауле, ребятам можно довериться и смело идти вперед, зная, что они всегда прикроют.





Что бы вы в этот день пожелали коллегам и тем, кто хочет стать спасателем?



– Коллегам-спасателям желаю крепкого здоровья, как у нас у пожарных говорят, сухих рукавов, чтобы как можно меньше было выездов. Чем меньше выездов у нас тем спокойнее город. Желаю счастья и семейного благополучия, чтобы был всегда надежный тыл, чтобы понимали ради чего все это делают, - обратился к коллегам сотрудник МЧС.



А тех, кто хочет стать спасателем Дмитрий призвал подумать и принять для себя, что это ответственность не только за свою жизнь, но еще и за жизнь других, близких людей.



– В карауле мы как семья. Надо понимать, что уже ты не можешь пройти мимо чужой беды, мы стоим плечом к плечу. Без разницы кто попал в беду, если ты можешь помочь, то ты должен это сделать, - подытожил Дмитрий Сорочкин.



Сейчас в команде по пожарно-спасательному спорту есть свободные места. Каждый желающий может попробовать себя!





Сергей Силаев



