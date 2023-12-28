Двое юных орловцев получат подарки от Вадима Тарасова

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8:00, 28 декабря 2023 года
Двое юных орловцев получат подарки от Вадима ТарасоваЗамгубернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам присоединился к "Елке желаний".
Видео: тг-канал "Телеграммы из Орла"
В Орловской области продолжается акция "Елка желаний". К ней присоединился замгубернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.
Семилетний Николай попросил светящийся магнитный конструктор, а девятилетний Михаил мечтает о коньках.
"В Новый год принято дарить подарки и исполнять желания. Пожелания Николая и Михаила будут исполнены", – пообещал Тарасов.
Артем Ежаков
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