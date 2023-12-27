Программа "Открытый доступ" выйдет в эфир 28 декабря.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков дал большое интервью ГТРК "Орел". Программу "Открытый доступ" смотрите уже завтра, 28 декабря. В 9:34 трансляция начнется на канале "Россия 1", в 17:30 и 21:00 пройдет эфир на канале "Россия 24".
Андрей Клычков расскажет, какой ресурс в регионе самый ценный, почему он заранее не чувствовал в себя победителем на выборах губернатора, кто первый сойдет с трапа в орловском аэропорту и что предпочтительнее – оливье или селедка под шубой.