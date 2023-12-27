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17:30, 27 декабря 2023 года

В Орловской школе собрали 600 сладких подарков участникам СВО

Посылки из конфет на передовую отвозят волонтеры.



В преддверии праздников орловские волонтеры решили добавить к гуманитарным грузам сладкие подарки и поздравления с наступающим Новым годом.

Эта работа идет по всей области. В школе №35 города Орла, где у восьми ребят на СВО отцы, сформировали 600 подарков, а отряд "Сила в правде" уже доставил их на фронт.
Марина Романова, директор школы №35 г. Орла: "Мы поддерживаем своих ребят, мы поддерживаем своих родителей. У нас наши выпускники сейчас там, и мы тоже оказываем им всяческую помощь – начиная от каких-то посылок, заканчивая помощью семьям".
Праздничную посылку на фронт собирали педагоги, 540 детей и их родители. Младшие ребята рисовали открытки, а старшие расфасовывали сладости.

Часть подарков уже передали. В одном из подразделений решили поделиться сладостями с местными жителями.


Мария Семак
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