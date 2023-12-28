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7:30, 28 декабря 2023 года

Главный орловский шашист получил медаль от министра спорта

Награду вручили Артему Алешину.

Фото: БУ ДО ОО "Шахматно-шашечная спортивная школа" в "ВКонтакте"

Руководитель регионального отделения Федерации шашек России по Орловской области Артем Алешин награжден юбилейной медалью, посвященной 100-летию образования госоргана управления в сфере физкультуры и спорта. Награду орловец получил из рук министра спорта России Олега Матыцина.

Реготделение Федерации шашек России отмечено за высокие достижения в 2023-м году. Наши спортсмены завоевали две золотые и две серебряные медали на чемпионатах и первенствах России в Самаре, Одинцово и Орле. 66 медалей разного достоинства орловцы привезли со всероссийских соревнований, первенств ЦФО и СЗФО в Твери, Санкт-Петербурге, Ярославле, Ступино, Брянске. Также Орел стал местом проведения трех официальных мероприятий по русским, стоклеточным и обратным шашкам.


Анастасия Дорохова
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