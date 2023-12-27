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18:00, 27 декабря 2023 года В Орле осиротели 18 животных К заботе о них подключились волонтеры.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сразу 14 собак и четыре кошки осиротели в один день. После смерти хозяина ухаживают за ними волонтеры.



Основной уход – на плечах бывшей супруги хозяина животных, но подключились зоозащитники и неравнодушные люди. Например, ученики школы №11 собрали 130 килограммов сухого корма.



Для некоторых питомцев уже нашлись хозяева. Скоро жить в Кромской район переедет акита Сема. Будущие хозяева приезжают к нему из Шахово, чтобы погулять.





Татьяна Тимохина



