Владимир Ивановский осчастливил юных ливенцев

Первый замгубернатора Орловской области в правительстве региона поучаствовал в "Елке желаний".
Видео: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Первый замгубернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский поучаствовал в "Елке желаний". 12-летний Назар просил "ватрушку" для тюбинга, а 10-летняя Анастасия, дочка участника СВО, мечтала о наборе для рисования и творчества. Владимир Ивановский приехал в Ливны и передал желанные подарки ребятам.
"Мы хотим, чтобы дети нашей великой России были счастливы, а для этого не так много нужно", – сказал Ивановский.
Также Владимир Ивановский подарит Кириллу из ДНР беспроводные наушники.