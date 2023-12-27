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15:30, 27 декабря 2023 года Владимир Ивановский осчастливил юных ливенцев Первый замгубернатора Орловской области в правительстве региона поучаствовал в "Елке желаний".



Видео: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Первый замгубернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский поучаствовал в "Елке желаний". 12-летний Назар просил "ватрушку" для тюбинга, а 10-летняя Анастасия, дочка участника СВО, мечтала о наборе для рисования и творчества. Владимир Ивановский приехал в Ливны и передал желанные подарки ребятам.



"Мы хотим, чтобы дети нашей великой России были счастливы, а для этого не так много нужно", – сказал Ивановский. Также Владимир Ивановский подарит Кириллу из ДНР беспроводные наушники.





Артем Ежаков



