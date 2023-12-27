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16:30, 27 декабря 2023 года Орловская область стала лидером по повторному использованию мусора В нашем регионе перерабатывают 43,5% от общего объема ТКО.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловщина вошла в число регионов-лидеров по повторному использованию твердых коммунальных отходов. Согласно исследованию FinExpertiza, первое место по этому показателю занимает Московский регион.



Доля повторного использования мусора в Москве составила 52,9%, в Подмосковье - 50%, в Орловской области - 43,5%. В пятерку лидеров по стране также входят Ингушетия (35%) и Ульяновская область (33,4%), сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



В целом на повторное использование в России уходит лишь 12,7% мусора. Всего же доля ТКО, направляемых в стране на захоронение, к ноябрю составила 79,9%.





Сергей Мерцалов



