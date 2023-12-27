Под Орлом капитально отремонтируют ФАП

Работы запланированы в деревне Жилино Мценского района.
Фото: тг-канал "Орловская область"
В Орловской области капитально отремонтируют еще один фельдшерско-акушерский пункт. Необходимые средства выделены благодаря федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения".
Как сообщаеттг-канал "Орловская область", планируется замена внутренних инженерных сетей и оборудования. После этого начнется ремонт. Строители заменят полы, окна, двери и перегородки. Также в порядок приведут крышу, чердак, крыльцо и навесы. Общая площадь здания - 160,5 квадратных метров.