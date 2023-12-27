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13:27, 27 декабря 2023 года Орловцам упростят получение соцконтракта С нового года для этого потребуется просто заполнить заявление на Госуслугах.



Фото: архив "Вести-Орел

Уже в новом году для орловцев упростится процедура оформления соцконтракта – на портале Госуслуг нужно будет заполнить только одно заявление без предоставления дополнительных справок. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Также сохранится возможность обратиться лично в МФЦ или соцзащиту по месту жительства.



При расчете нуждаемости будут учитывать только доходы членов семьи. Не будут брать в расчет налоговые вычеты, маткапитал, единовременную помощь на лечение ребенка и другие выплаты.





Артем Ежаков



