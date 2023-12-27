Орловцам упростят получение соцконтракта

С нового года для этого потребуется просто заполнить заявление на Госуслугах.
Фото: архив "Вести-Орел
Уже в новом году для орловцев упростится процедура оформления соцконтракта – на портале Госуслуг нужно будет заполнить только одно заявление без предоставления дополнительных справок. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Также сохранится возможность обратиться лично в МФЦ или соцзащиту по месту жительства.
При расчете нуждаемости будут учитывать только доходы членов семьи. Не будут брать в расчет налоговые вычеты, маткапитал, единовременную помощь на лечение ребенка и другие выплаты.