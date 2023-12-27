В Орле проходит Губернаторская елка

В Орле продолжаются праздничные мероприятия с участием самых юных жителей региона. 27 декабря на Губернаторскую елку приехали ребята из областного центра и районов Орловщины.
Это мальчики и девочки из семей социального риска, интернатов, дети участников СВО, а также ребята, отличившиеся в учебе спорте и творчестве. В комплексе "ГРИНН" для них организовали новогоднее представление. Юных орловцев ждут не только сладкие подарки и праздничный обед, но и новогодняя интермедия со спектаклем. Также для детей работают игровые площадки и творческие мастерские.