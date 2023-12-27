С 1 января в Орловской области начнется декларационная налоговая кампания

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13:00, 27 декабря 2023 года
С 1 января в Орловской области начнется декларационная налоговая кампанияЖители региона могут получить социальные вычеты.
С 1 января 2024-го года начнется декларационная кампания. Продлится она по 2 мая включительно. В ее рамках орловцы должны будут отчитаться за доходы в 2023-м.
При желании можно получить налоговый вычет. Сумма социального вычета, в частности, за обучение детей и подопечных, с нового года изменится. Она изменилась с 50 до 110 тысяч.
Совокупная сумма социальных налоговых вычетов выросла от 120 до 150 тысяч рублей. Неизменным остался размер неограниченного вычета по дорогостоящему лечению.
Юлия Опанасюк
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