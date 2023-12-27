С нового года повысят пенсию для 160 тысяч неработающих орловцев
Индексация составит 7,5%.
Фото: архив "Вести-Орел"
С 1 января у 160 тысяч неработающих пенсионеров Орловской области будет проиндексирована пенсия. Это касается получателей всех видов страховых пенсий, сообщили в Соцфонде РФ.
Пенсии увеличат на 7,5%. Подавать заявления не нужно.
"Те, кому доставляют пенсии через почтовые отделения связи, получат проиндексированные выплаты в январе по графику работы почты. При этом тем, кому пенсия поступает на карты или счет в банке седьмого числа, средства придут уже в декабре 2023-го года", – сообщили в СФР.