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12:00, 27 декабря 2023 года С нового года повысят пенсию для 160 тысяч неработающих орловцев Индексация составит 7,5%.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 1 января у 160 тысяч неработающих пенсионеров Орловской области будет проиндексирована пенсия. Это касается получателей всех видов страховых пенсий, сообщили в Соцфонде РФ.



Пенсии увеличат на 7,5%. Подавать заявления не нужно.

"Те, кому доставляют пенсии через почтовые отделения связи, получат проиндексированные выплаты в январе по графику работы почты. При этом тем, кому пенсия поступает на карты или счет в банке седьмого числа, средства придут уже в декабре 2023-го года", – сообщили в СФР.





Артем Ежаков



