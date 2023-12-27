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12:12, 27 декабря 2023 года В Орловской области открыли школу краеведения и фотографии Изначально проект работал на базе Болховской общеобразовательной школы-интерната.



Фото: тг-канал "Орловская область"

На Орловщине появилась "Школа краеведения и фотографии. Кадры истории Орловского края". Обучение ведут по двум направлениям. Одно связано со знаменитыми писателями-земляками, другое - с подвигом наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны.



Как сообщает тг-канал "Орловская область", поначалу проект, который реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, работал на базе Болховской общеобразовательной школы-интерната. Позже к нему присоединилась Детская деревня - SOS (Лаврово).



Юным фотографам-краеведам уже удалось встретиться с известными лекторами - профессором, доктором исторических наук Виктором Ливцовым и членом Союза фотохудожников РФ Леонидом Тучниным. Пока состоялось несколько занятий. Ребята посетили усадьбу Клейменово, связанную с именем поэта Афанасия Фета, и побывали в усадьбе Новосильцевых в деревне Первый Воин Мценского района.





Сергей Мерцалов



