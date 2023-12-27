Экс-глава департамента промышленности и торговли Орловской области получил должность в Нигерии
В африканской республике Максим Петров стал торговым представителем России.
Фото: архив "Вести-Орел"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Максима Петрова торговым представителем России в Нигерии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, что Максим Петров занимал должность руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области с 2020-го года, в ноябре 2022-го покинул этот пост. После этого Петров работал в Минпромторге РФ.