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11:00, 27 декабря 2023 года Около полутора тысяч орловских сотрудников МЧС отмечают профессиональный праздник Его сотрудники МЧС отметят на боевом посту.







27 декабря в России отмечают День спасателя. В Орловской области в этом году в регионе произошло более 3000 пожаров и 28 ЧП на водоемах. 92 человека спасены, 500 пострадавших получили помощь при эвакуации.



Для ликвидации последствий ДТП спасатели привлекались почти 500 раз. Спасен 71 человек, 40 деблокированы из поврежденных авто, 31 пострадавший получил на месте первую помощь.



Свой праздник сотрудники МЧС отметят на боевом посту. Лучшим подарком для них станет соблюдение людьми правил безопасности.





Мария Семак



