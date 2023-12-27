Орловщина получит более восьми миллионов рублей на зарплаты медработникам
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Фото: архив "Вести-Орел"
В правительстве России приняли решение дополнительно направить в Орловскую область 8,1 миллиона рублей. Как сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла", деньги предназначены для оплаты труда врачей и работников среднего медицинского персонала в 2024 году.
Всего из федеральной казны на зарплаты медиков по всей стране дополнительно выделят 7,5 миллиардов рублей. По подсчетам специалистов, в следующем году в российские больницы и поликлиники устроятся на работу 9,5 тысяч врачей и около 17 тысяч работников среднего медперсонала.