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10:00, 27 декабря 2023 года Орловщина получит более восьми миллионов рублей на зарплаты медработникам Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Фото: архив "Вести-Орел"

В правительстве России приняли решение дополнительно направить в Орловскую область 8,1 миллиона рублей. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", деньги предназначены для оплаты труда врачей и работников среднего медицинского персонала в 2024 году.



Всего из федеральной казны на зарплаты медиков по всей стране дополнительно выделят 7,5 миллиардов рублей. По подсчетам специалистов, в следующем году в российские больницы и поликлиники устроятся на работу 9,5 тысяч врачей и около 17 тысяч работников среднего медперсонала.





Сергей Мерцалов



