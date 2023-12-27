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9:01, 27 декабря 2023 года Ветеранов освободят от уплаты транспортного налога в Орловской области Льгота применяется на один легковой автомобиль.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024-м году на Орловщине впервые применят льготу в виде полного освобождения от уплаты налога за один легковой автомобиль для ветеранов боевых действий и Великой Отечественной войны. Мощность двигателя значения не имеет. Об этом рассказали в пресс-службе УФНС по региону.



Льгота введена законами Орловской области и будет учитываться при начислении транспортного налога за 2023 год.





Артем Ежаков



