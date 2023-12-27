Главная » Новости



9:30, 27 декабря 2023 года В Орловской области за пять лет благоустроили 160 общественных пространств В следующем году ремонт ждет еще четыре десятка территорий.



Архив "Вести-Орел"

В Орловской области благоустроили 160 общественных пространств. Работы провели в 37 муниципальных образованиях в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".



В 2024 году планируют реализовать 41 проект. В Орле преобразятся скверы генерала Гуртьева и Ивана Бунина. В Малоархангельске появится общественная территория "Трубочка", а в селе Знаменское – аллея славы участников СВО.





Всеволод Трифонов



