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14:00, 27 декабря 2023 года На Орловщине ОРВИ заболели почти 10 тысяч человек Заболеваемость сохранилась на уровне позапрошлой семидневки.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области в период с 18 по 24 декабря зарегистрировано 9878 случаев заболеваний ОРВИ. Это на том же уровне, что и неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре. Также подтверждено 814 случаев COVID-19.



В регионе продолжают циркулировать вирусы SARS-CoV-2, вирусы гриппа А (Н3N2), риновирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, а также Mycoplasma pneumoniaе.



Напомним, что в связи с непростой эпидобстановкой Роспотребнадзор рекомендовал запланировать проведение зимних каникул для обучающихся 1-4 классов с 28 декабря.





Артем Ежаков



