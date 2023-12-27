На Орловщине ОРВИ заболели почти 10 тысяч человек

Заболеваемость сохранилась на уровне позапрошлой семидневки.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области в период с 18 по 24 декабря зарегистрировано 9878 случаев заболеваний ОРВИ. Это на том же уровне, что и неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре. Также подтверждено 814 случаев COVID-19.
В регионе продолжают циркулировать вирусы SARS-CoV-2, вирусы гриппа А (Н3N2), риновирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, а также Mycoplasma pneumoniaе.
Напомним, что в связи с непростой эпидобстановкой Роспотребнадзор рекомендовал запланировать проведение зимних каникул для обучающихся 1-4 классов с 28 декабря.