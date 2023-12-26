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20:47, 26 декабря 2023 года

Учитель из Болхова получила первое место на всероссийском конкурсе

Ирина Рожковская рассказала о местных гастрономических традициях всей стране.



Учитель биологии и химии школы №3 города Болхова предложила изучить местные традиции на всероссийском конкурсе методик реализации программ о правильном питании. Идею проекта Ирине Рожковской подсказали ее ученики.

Проект оценило не только жюри, Болховчанка получила 1 место и приз зрительских симпатий от самих участников Всероссийского конкурса.
Ирина Рожковская в Болхове живет 26 лет, и сразу полюбила его улочки, храмы, традиции. Последние и взяла за основу своей методики реализации программ о правильном питании. Идею проекта подсказали сами ученики.

В нашем городе пекут хлеб по старинным рецептам, и пряники, и конфеты. Это дети мне сами рассказали, я же не горожанка, я сюда приехала, - рассказала учитель химии и биологии Ирина Рожковская.

Ученики Ирины Рожковской стали первыми, на ком эта методика была опробована. Ребятам понравилось.

Больше всего запомнился поход в "Болховскую старину". Именно там я себя почувствовала в настоящем русском доме. Больше всего мне запомнился интерьер, - рассказала ученица 7 "Б" класса СОШ № 3 Болхова Марина Сухарева.

Рассказ о гастрономических традициях Болхова понравился не только жюри. Болховчанка получила первое место и приз зрительских симпатий от самих участников всероссийского конкурса.


Татьяна Тимохина
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