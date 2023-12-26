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20:47, 26 декабря 2023 года Учитель из Болхова получила первое место на всероссийском конкурсе Ирина Рожковская рассказала о местных гастрономических традициях всей стране.







Учитель биологии и химии школы №3 города Болхова предложила изучить местные традиции на всероссийском конкурсе методик реализации программ о правильном питании. Идею проекта Ирине Рожковской подсказали ее ученики.



Проект оценило не только жюри, Болховчанка получила 1 место и приз зрительских симпатий от самих участников Всероссийского конкурса.

Ирина Рожковская в Болхове живет 26 лет, и сразу полюбила его улочки, храмы, традиции. Последние и взяла за основу своей методики реализации программ о правильном питании. Идею проекта подсказали сами ученики.



– В нашем городе пекут хлеб по старинным рецептам, и пряники, и конфеты. Это дети мне сами рассказали, я же не горожанка, я сюда приехала, - рассказала учитель химии и биологии Ирина Рожковская.



Ученики Ирины Рожковской стали первыми, на ком эта методика была опробована. Ребятам понравилось.



– Больше всего запомнился поход в "Болховскую старину". Именно там я себя почувствовала в настоящем русском доме. Больше всего мне запомнился интерьер, - рассказала ученица 7 "Б" класса СОШ № 3 Болхова Марина Сухарева.



Рассказ о гастрономических традициях Болхова понравился не только жюри. Болховчанка получила первое место и приз зрительских симпатий от самих участников всероссийского конкурса.





Татьяна Тимохина



