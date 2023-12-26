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20:35, 26 декабря 2023 года

Капремонт дома на Гостиной в Орле завершат к лету

В последний раз работы проводились в 2016 году.



Дом № 3 на улице Гостиной Орла капитально отремонтируют в июне 2024 года. Ремонт исторического здания, по мнению жильцов, был не лучшего качества.

До ремонта 2016 года дом выглядел приличнее нежели после этого ремонта, - рассказала местная жительница.

В 2023 году в двух квартирах прорвало трубу и обвалился потолок. Вода скапливается на крыше и неизбежно попадет на верхние этажи.

Теперь историческое здание отремонтируют вновь. Прошлый подрядчик - банкрот, поэтому 28 миллионов рублей выделила администрация. В фонде капитального ремонта уверяют, в этот раз все ремонт проведут качественно.

Уверен, что после проведенного нами ремонта течь не будет. По крайней мере, если не будет, конечно, какого-то вандализма, - заверил и.о директора фонда капитального ремонта Орловской области Владимир Слизовский.

Представитель подрядной организации считает, что могут быть какие-то недоработки, но объект отремонтируют.

Мы не можем загадывать, что мы сделаем без косяков, потому что все мы люди. Скорее всего, косяки какие-то будут. Единственное, мы даем гарантию, что сдадим ее в хорошем виде, - сказал представитель подрядной организации Вадим Волобуев.



Владимир Маряшин
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