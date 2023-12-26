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20:30, 26 декабря 2023 года В Орловской области адвоката заподозрили в мошенничестве Следствие считает, что специалист продал земельный участок и часть денег забрал себе.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении специалиста "Орловской областной коллегии адвокатов".



По предварительным данным, к адвокату обратилась жительница Болховского района. Женщина хотела получить юридическую помощь по оформлению наследства на землю в судебном порядке. Договор был заключен в тот же день.



– Намереваясь похитить принадлежащие женщине денежные средства, мужчина сообщил потерпевшей заведомо ложные сведения о возможности продажи указанных земельных долей за 300 тысяч рублей, на что она согласилась. В то же время адвокат подыскал покупателя, от которого получил за продажу земельных долей 360 тысяч рублей, из которых 250 тысяч рублей передал потерпевшей, а оставшуюся сумму похитил, - рассказали в СУ СК РФ по Орловской области.



Адвоката задержали. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Орловской области и постановления региональной прокуратуры.





Сергей Силаев



