В Орловской области адвоката заподозрили в мошенничестве
Следствие считает, что специалист продал земельный участок и часть денег забрал себе.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении специалиста "Орловской областной коллегии адвокатов".
По предварительным данным, к адвокату обратилась жительница Болховского района. Женщина хотела получить юридическую помощь по оформлению наследства на землю в судебном порядке. Договор был заключен в тот же день.
– Намереваясь похитить принадлежащие женщине денежные средства, мужчина сообщил потерпевшей заведомо ложные сведения о возможности продажи указанных земельных долей за 300 тысяч рублей, на что она согласилась. В то же время адвокат подыскал покупателя, от которого получил за продажу земельных долей 360 тысяч рублей, из которых 250 тысяч рублей передал потерпевшей, а оставшуюся сумму похитил, - рассказалив СУ СК РФ по Орловской области.
Адвоката задержали. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Орловской области и постановления региональной прокуратуры.