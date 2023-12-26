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20:00, 26 декабря 2023 года Орловский ансамбль поздравил детей из ЛНР с наступающими праздниками Для ребят представили интермедию и музыкальные спектакли.



Фото: пресс-служба правительства региона

Фольклорный ансамбль "Каравай" орловской филармонии поздравил детей из Троицкого района Луганской Народной Республики с наступающим Новым годом и Рождеством. Ребята посмотрели интермедии с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также музыкальные спектакли.



По информации пресс-службы областного правительства, спектакли проводились в районном доме культуры для школьников из отдаленных сел и деревень. Ребята увидели спектакли "По щучьему велению" и "Василиса Прекрасная". Также жители Троицкого района ЛНР получили сладкие подарки.



Всего в подшефном районе республики проживают 1500 детей. Орловцы планируют всех поздравить с Новым годом.





Сергей Силаев



