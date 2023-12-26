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18:30, 26 декабря 2023 года Андрей Клычков объявил о сборе средств на покупку автомобилей для бойцов СВО Необходимо закупить пять единиц транспорта.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области объявили сбор средств для очередного гуманитарного груза нашим военным. В этот раз на передовую нужны автомобили.



- Техника требуется в двух направлениях: Авдеевском и Кременной, для подразделения разведки, эвакуационных групп и в целом, чтобы довозить БК, продукты и т.д., - отметил в своем тг-канале губернатор Андрей Клычков.



Приоритет в данном случае автомобилям марки УАЗ, которые хорошо зарекомендовали себя в зоне боевых действий. Ориентировочная стоимость одной машины - 700 тысяч рублей.



- Это оптимальная цена, которая позволяет купить автомобиль на ходу, без дальнейших серьезных вложений в ремонт. Практика уже показала, что лучше сразу взять машину в хорошем состоянии, чем потом регулярно покупать на нее запчасти, - подчеркнул глава региона.





Сергей Мерцалов



