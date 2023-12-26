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18:00, 26 декабря 2023 года Эдуард Трояновский побывал в Луганске с рабочим визитом Директор орловской спортшколы "Троя" договорился о взаимодействии с луганским учебно-воспитательным комплексом "Интеллект".



Фото: ГУ ЛНР "ЛУВК "Интеллект"

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне директор спортивной школы "Троя" Эдуард Трояновский побывал в луганской школе "Интеллект", где обсудил перспективы сотрудничества. Стороны договорились о плотном взаимодействии с Центром детских инициатив ЛУВК "Интеллект" в сфере развития спорта и здорового образа жизни, обсудили перспективы подписания соглашения между двумя учебными учреждениями о сотрудничестве.



В конце января – начале февраля следующего года команда спортивной школы во главе с Трояновским посетят ЛУВК "Интеллект" с программой "Диалоги на равных" и "Сто вопросов взрослому".Также запланирована серия мастер-классов.





Анастасия Дорохова



