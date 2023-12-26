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19:00, 26 декабря 2023 года В Орле автоинспекторы проводят профилактическую акцию "Пешеход" Она призвана уменьшить число трагедий на дорогах.







Сотрудники ГИБДД вышли в профилактический рейд "Пешеход". В центре внимания те, кто переходит проезжую часть в неположенном месте.



Из-за тумана и перепадов температур дороги стали еще опаснее. За несколько дней в регионе сбили шестерых пешеходов. Половине понадобилась госпитализация.



Только в этом году в Орловской области зарегистрировано 147 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. 15 человек погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести.



Для снижения травматизма автоинспекторы рекомендуют носить в городской черте одежду со светоотражающими элементами. За городом они обязательны.





Антон Сорокин



