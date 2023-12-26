Главная » Новости



15:30, 26 декабря 2023 года В Орловской области ожидается шквалистый ветер Порывы могут достигнуть значения в 18 метров в секунду.



Фото: архив "Вести-Орел"

ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о непогоде. По прогнозу синоптиков, до девяти вечера 27 декабря ожидаются дождь и мокрый снег, местами на дорогах гололедица. Порывы ветра местами могут достигать значений от 15 до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем – от двух градусов мороза до трех градусов тепла.



28 декабря ночью местами ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер прогнозируется в тех же значениях, что и днем ранее. Столбики термометров покажут от нуля до пяти градусов мороза.





Артем Ежаков



