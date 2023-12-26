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19:30, 26 декабря 2023 года Мошенники стали обманывать орловцев под предлогом обновления пятитысячной купюры Аферисты используют новую схему, чтобы красть деньги удаленно и офлайн.



Фото: архив "Вести-Орел"

Банк России выявил новую схему обмана, которую в последние месяцы начали использовать злоумышленники. Они спекулируют на обновлении банкноты номиналом 5000 рублей.



Мошенники звонят людям и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей. Для проверки они предлагают установить на телефоне специальное приложение - "Банкноты Банка России".



- Так действительно называется официальное приложение Банка России. Вот только мошенники дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную, - рассказал начальник отдела безопасности орловского отделения Банка России Михаил Прудников.



После установки фальшивого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям. Так они похищают деньги со всех счетов человека.



В другой схеме аферисты под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые купюры в пять тысяч рублей на "новые". Жертвами становятся доверчивые люди, которым подсовывают поддельные банкноты.



- Обновленные купюры в 100 и пять тысяч рублей постепенно поступают в оборот. Обменивать старые банкноты не нужно - они будут находиться в обращении параллельно. Мы рекомендуем игнорировать все предложения по обмену и или проверке подлинности банкнот. Не нужно переходить по ссылкам, присланным незнакомцами, и устанавливать какие-либо программы по их рекомендациям, – советует Михаил Прудников.





Сергей Мерцалов



