вторник 26.12.2023 22:48:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

19:30, 26 декабря 2023 года

Мошенники стали обманывать орловцев под предлогом обновления пятитысячной купюры

Аферисты используют новую схему, чтобы красть деньги удаленно и офлайн.

Фото: архив "Вести-Орел"

Банк России выявил новую схему обмана, которую в последние месяцы начали использовать злоумышленники. Они спекулируют на обновлении банкноты номиналом 5000 рублей.

Мошенники звонят людям и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей. Для проверки они предлагают установить на телефоне специальное приложение - "Банкноты Банка России".

- Так действительно называется официальное приложение Банка России. Вот только мошенники дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную, - рассказал начальник отдела безопасности орловского отделения Банка России Михаил Прудников.

После установки фальшивого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям. Так они похищают деньги со всех счетов человека.

В другой схеме аферисты под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые купюры в пять тысяч рублей на "новые". Жертвами становятся доверчивые люди, которым подсовывают поддельные банкноты.

- Обновленные купюры в 100 и пять тысяч рублей постепенно поступают в оборот. Обменивать старые банкноты не нужно - они будут находиться в обращении параллельно. Мы рекомендуем игнорировать все предложения по обмену и или проверке подлинности банкнот. Не нужно переходить по ссылкам, присланным незнакомцами, и устанавливать какие-либо программы по их рекомендациям, – советует Михаил Прудников.


Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.