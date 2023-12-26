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16:30, 26 декабря 2023 года В орловской СШОР №3 прошли традиционные турниры на призы Деда Мороза Гимнасты и танцоры отмечают Новый год по-спортивному.







В спортивной школе олимпийского резерва №3 в предновогодние дни состоялись традиционные турниры на призы Деда Мороза. Свой праздник провели все отделения: спортивной и художественной гимнастики, а также акробатического рок-н-ролла.



Спортивные гимнасты провели классические соревнования, а танцоры акробатического рок-н-ролла пересмотрели формат. Два года подряд они проводят летние тренировки в рамках проекта "Детки плюс предки", когда дети занимаются с родителями. В этом году спортсмены перенесли формат и на новогодние праздники.





Анастасия Дорохова



