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15:00, 26 декабря 2023 года Орловские единороссы поздравят 550 юных орловцев Члены партии присоединились к акции "Елка желаний".



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле к акции "Елка желаний" присоединилось региональное отделение партии "Единая Россия". С елки, установленной в исполкоме партии, сняли шары с пожеланиями ребят.



Всего планируют поздравить более 550 ребят. Это дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и без попечения родителей. Особое внимание – детям из семей участников СВО.



Также новогодние подарки от партии уже отправились к воспитанникам Луганского реабилитационного центра и детского дома.





