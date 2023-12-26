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17:00, 26 декабря 2023 года В Орловской области капитально отремонтировали пять объектов культуры Работы велись благодаря нацпроекту "Культура".



Фото: архив "Вести-Орел"

Капитально отремонтированы Высокинский дом культуры и Отрадинская детская школа искусств в Мценском районе, музей в городе Новосиль, Малоархангельская детская школа искусств и Мценский Краеведческий музей. Средства в размере 56,4 миллиона рублей были выделены из федерального бюджета.



- Все строительные работы выполнены на высоком уровне, а учреждения готовы принимать посетителей, - сообщает тг-канал "Орловская область".



Также в этом году началось строительство нового дома культуры в селе Бакланово Орловского муниципального округа. Сдача объекта состоится в следующем году.





Сергей Мерцалов



