Все это время коллективом руководит Людмила Дробышевская.
Хор мальчиков "Орлята" много лет является визитной карточкой хоровой школы. В этом году ему исполнилось 25 лет. Лучшим подарком к дате стала премия "Артис-2023", которую коллектив завоевал на престижном конкурсе в Санкт-Петербурге.
Участвовали 3300 человек из 119 городов России, "Орлята" взяли Гран-при. Победу принесла песня про хромого короля. Лучшим педагогом признана их бессменный руководитель Людмила Дробышевская.
Хор принимает участие во всех крупных музыкальных мероприятиях Орловщины и регулярно выступает на лучших сценических площадках России.
Новые «орлята» у Людмилы Дробышевской появляются каждые шесть – семь лет.