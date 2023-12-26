Главная » Новости



14:30, 26 декабря 2023 года Хор мальчиков "Орлята" отпраздновал 25-летие Все это время коллективом руководит Людмила Дробышевская.







Хор мальчиков "Орлята" много лет является визитной карточкой хоровой школы. В этом году ему исполнилось 25 лет. Лучшим подарком к дате стала премия "Артис-2023", которую коллектив завоевал на престижном конкурсе в Санкт-Петербурге.



Участвовали 3300 человек из 119 городов России, "Орлята" взяли Гран-при. Победу принесла песня про хромого короля. Лучшим педагогом признана их бессменный руководитель Людмила Дробышевская.



Хор принимает участие во всех крупных музыкальных мероприятиях Орловщины и регулярно выступает на лучших сценических площадках России.



Новые «орлята» у Людмилы Дробышевской появляются каждые шесть – семь лет.





Эва Стасюлевич



