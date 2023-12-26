Возле КДЦ "Металлург" в Орле установили новую елку
Старую убрали после многочисленных споров.
Фото: архив "Вести-Орел"
Возле КДЦ "Металлург" установили новую новогоднюю елку. Первая стала предметом споров среди орловцев. Елка состояла из двух частей – традиционной с ветками, а верхушку словно укутали канатом. Теперь Северный район украшает обновленная новогодняя красавица.
Анжелика Абрамова, специалист по охране труда КДЦ "Металлург":"Поступило очень много предложений по елочкам. Нужно было в короткий срок найти елку "под ключ", чтобы нам ее доставили, смонтировали и нарядили".
Каркасную ель высотой 12 метров с гирляндами и звездой на макушке местные жители оценили лучше предшественницы.