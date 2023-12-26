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14:00, 26 декабря 2023 года Возле КДЦ "Металлург" в Орле установили новую елку Старую убрали после многочисленных споров.



Фото: архив "Вести-Орел"

Возле КДЦ "Металлург" установили новую новогоднюю елку. Первая стала предметом споров среди орловцев. Елка состояла из двух частей – традиционной с ветками, а верхушку словно укутали канатом. Теперь Северный район украшает обновленная новогодняя красавица.

Анжелика Абрамова, специалист по охране труда КДЦ "Металлург": "Поступило очень много предложений по елочкам. Нужно было в короткий срок найти елку "под ключ", чтобы нам ее доставили, смонтировали и нарядили". Каркасную ель высотой 12 метров с гирляндами и звездой на макушке местные жители оценили лучше предшественницы.





Владимир Маряшин



