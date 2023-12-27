Орловская область передала в Троицкий район ЛНР стройматериалы для ремонта школы
Ученики получили сладкие подарки.
Фото: администрация Троицкого района ЛНР
Орловская область продолжает оказывать помощь подшефному Троицкому району ЛНР. Главы Колпнянского и Ливенского районов привезли посылку в поселок Приволье. Груз собрали совместно с представителями Должанского района.
Для детей привезли новогодние подарки и одежду. Также в посылку вошли стройматериалы для ремонта кровли привольской средней школы, а еще в классах установят новые доски.