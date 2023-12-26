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12:30, 26 декабря 2023 года В эти минуты в Орле проходит муниципальная елка На представление пришли порядка 450 детей.



Фото: Юлия Опанасюк

В Орле продолжается череда новогодних мероприятий для самых юных жителей города. 26 декабря поздравления принимают ребята из многодетных семей, которые пришли на праздник в Орловский городской центр культуры.



Пообщаться с дедом Морозом и Снегурочкой и другими сказочными героями на муниципальную елку пригласили более 450 детей. Это мальчики и девочки из многодетных семей, семей-опекунов, а также из семей, в которых воспитывают детей с особенностями здоровья. Дед Мороз и Снегурочка поздравили юных орловцев с Новым годом и вручили ребятам сладкие подарки.





Юлия Опанасюк



