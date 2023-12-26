В эти минуты в Орле проходит муниципальная елка

В Орле продолжается череда новогодних мероприятий для самых юных жителей города. 26 декабря поздравления принимают ребята из многодетных семей, которые пришли на праздник в Орловский городской центр культуры.
Пообщаться с дедом Морозом и Снегурочкой и другими сказочными героями на муниципальную елку пригласили более 450 детей. Это мальчики и девочки из многодетных семей, семей-опекунов, а также из семей, в которых воспитывают детей с особенностями здоровья. Дед Мороз и Снегурочка поздравили юных орловцев с Новым годом и вручили ребятам сладкие подарки.