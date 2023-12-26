В Орле прошел показ детского балета "Аленький цветочек"
Он состоялся на сцене хореографической школы.
В преддверии Нового года на сцене хореографической школы в Орле состоялся показ детского балета "Аленький цветочек". Он прошел в рамках проекта "Всей семьей", который стартовал в России и приурочен к объявленному президентом РФ Владимиром Путиным Году семьи.
Посмотреть постановку по мотивам сказки Сергея Аксакова пригласили ребят из 20 семей участников СВО.
"Аленький цветочек" – единственный балет, созданный в Орле. Над ним трудились больше 80 человек.