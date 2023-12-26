Главная » Новости



13:00, 26 декабря 2023 года В Орле прошел показ детского балета "Аленький цветочек" Он состоялся на сцене хореографической школы.







В преддверии Нового года на сцене хореографической школы в Орле состоялся показ детского балета "Аленький цветочек". Он прошел в рамках проекта "Всей семьей", который стартовал в России и приурочен к объявленному президентом РФ Владимиром Путиным Году семьи.



Посмотреть постановку по мотивам сказки Сергея Аксакова пригласили ребят из 20 семей участников СВО.



"Аленький цветочек" – единственный балет, созданный в Орле. Над ним трудились больше 80 человек.





Анна Вайсергисер



