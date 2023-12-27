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8:00, 27 декабря 2023 года Орловцам предложили поздравить друг друга онлайн-открытками Их создали участники конкурса "Нарисуй "Елку Победы" из разных регионов и стран.



Фото: Музей Победы

Жителям Орловской области предложили поздравить друг друга с Новым годом необычными онлайн-открытками. На сайте Музея Победы работает виртуальная выставка, в которую вошли более 22 тысяч новогодних открыток. Их создали участники конкурса "Нарисуй "Елку Победы" из разных регионов и стран. Среди них - художники разных возрастов из Орловской области.





- Каждый интернет-пользователь сможет выбрать понравившийся рисунок и отправить его по электронной почте близким, друзьям и коллегам, дополнив своими пожеланиями. Уверены, добрая традиция посылать поздравительные открытки накануне Нового года объединит всех граждан нашей страны, – рассказали сайту "Вести-Орел" в Музее Победы.



Среди авторов открыток - юные художники и опытные профессионалы. Лучшие открытки отмечены экспертным жюри, а также пользователями в ходе онлайн-голосования. Итоги конкурса подвели 15 декабря, а 22 декабря в Музее Победы состоялась церемония награждения.





Сергей Мерцалов



