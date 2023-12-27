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7:30, 27 декабря 2023 года Орловский хоккеист приглянулся тренерам сборной Армении по хоккею Спартак Савватеев получил приглашение на тренировочные сборы команды.



Фото: Анастасия Дорохова

Хоккеист мужской сборной Орловского государственного университета Спартак Савватеев приглашен на тренировочные сборы команды Армении. Они пройдут в начале января 2024-го года в Ереване.



Савватеев провел три матча в Армянской хоккейной лиге за команду "Peppers" и отметился заброшенной шайбой. У спортсмена есть шанс выступить на чемпионате мира 2025-го и 2026-го годов в составе главной национальной хоккейной команды Армении.





Анастасия Дорохова



